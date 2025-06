Aún con sentimientos encontrados, Miguel Herrera guarda una certeza: “Los vamos a superar”. Una advertencia que el “Piojo” —quien en el presente es estratega de Costa Rica— le dedicó a su próximo rival: nada más y nada menos que la Selección Mexicana, aquella que en el pasado estuvo bajo su dirección.

Sabe que será difícil, pero para él, ganar es un imperativo.

“Queremos que Costa Rica haga un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México y lo superemos", adelantó Herrera en conferencia de prensa.

Y es que, el próximo domingo, México y Costa Rica se medirán en la cancha del Allegiant Stadium en Nevada, Estados Unidos. Un encuentro que cerrará la Fase de Grupos de la Copa Oro, donde ambas escuadras se mantienen con vida, ya que aseguraron su boleto a los Cuartos de Final.

"Será un partido difícil. Sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Aguirre es un gran técnico, ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la misma Selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar, esa no me la quita nadie", aseveró el "Piojo".

Para este compromiso, México llegará con dos victorias: República Dominicana y Surinam. En un escenario similar, Costa Rica también suma dos triunfos ante dichas escuadras.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro?

Domingo, 22 de junio

México vs Costa Rica | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5 y narración por el canal de YouTube de Luis "Doctor" García.

