Alberto García Aspe no durmió dos meses, después de fallar el penal que le habría dado un fin momentáneo a la “maldición del quinto partido” que acecha a la Selección Mexicana. El insomnio se convirtió en su compañero, lamentando que su trayectoria como futbolista sea recordada por ese evento.

Así lo platicó el exjugador del combinado nacional: “Me lo van a recordar hasta que me muera. ¿Tú crees que me preocupa que la gente me diga? Sí, sí la falle. ¿Y?”.

Fue en un lejano julio de 1994 cuando —en el Mundial de Estados Unidos— México se enfrentó a Bulgaria en el Giants Stadium de Nueva Jersey. Un compromiso decisivo, correspondiente a los Octavos de Final de la competición.

Noventa minutos no fueron suficientes para definir el marcador. Si bien el propio García Aspe rescató el empate al minuto dieciocho, después de que Hristo Stoichkov abriera el marcador para la escuadra búlgara, el boleto a la siguiente fase tuvo que decidirse desde los once pasos.

García Aspe erró en el primer penal, seguido de Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez. Y aunque Claudio Suárez sí anotó, poco pudo hacer ante una Bulgaria, puesto que el rival solamente falló una vez.

"Después fallaron otros compañeros, pero nadie recuerda a los otros compañeros. Siempre el pend... es García Aspe y así voy a vivir. Ni modo. Estoy convencido que si la hubiera metido, hubiéramos ganado", lamentó en entrevista para los micrófonos del podcast "Bolita x favor" y en un video publicado en su cuenta de X.

Aunque su “redención” llegó cuatro años después, en el Mundial de Francia, lo cierto es que la anécdota de 1994 le dejó una huella en un sentido emocional.

"Me preparé cuatro años. De martes a viernes entrenaba una hora penales y tiros de castigo. Eso me llevó a ser el máximo anotador hoy de los penales. Fue doloroso, pero ya después lo asimilas y hay que darle vuelta a la página", finalizó el exfutbolista.

