Luis García fue la gran figura de la Selección Mexicana en el Mundial de Estados Unidos 94. El delantero hizo pesar su experiencia en España con el Atlético de Madrid, aunque en Octavos de Final ante Bulgaria cometería un error que le costó la tarjeta roja.

El canterano de Pumas quería su revancha cuatro años después, en Francia 98. No obstante, fue ahí donde el Doctor vivió los momentos más complicados de su vida, tanto profesional como personal.

¿Por qué se divorció Luis García?

Muchos saben que el apodo de Doctor de Luis García se lo puso Christian Martinoli por su expertise en divorcios. Curiosamente el primero de ellos fue influido por su convocatoria con la Selección Mexicana.

El ahora comentarista de TV azteca aseguró que su separación de Lorenza Hegewisch, madre de su primogénita, fue debido a que el Tri tuvo una concentración previa de dos meses más uno de la competencia, donde no jugó un solo minuto.

Luis García estuvo casado con Lorenza Hegewisch cerca de dos años antes de decidir divorciarse. Foto: Especial

“El mundial de Francia 98 fue un punto de quiebre, porque a mí no me va bien. (Manuel) Lapuente nos lleva dos o tres meses antes y no jugamos menos de 25 partidos. Fueron tres meses de previa, el Mundial entero y yo no juego nada, entonces la distancia nos acaba jodiendo.

“Yo tengo una frustración brutal, porque cuatro años antes yo había sido el ‘figurín’ del Mundial. Creo que cuando uno rompe una relación personal o emocional no hay un factor puntual, hay una serie de factores, pero creo que ese tuvo que ver (con la separación)”, comentó Luis García.

Por otra parte, en la charla que tuvo con Ángel García Toraño, el exdelantero confesó que haber fichado con Chivas terminó por ser lapidario y fue el último empujón para decidir divorciarse.

“Nos fuimos a Guadalajara, ahí estuvimos como dos años, entonces ella iba y venía (a la Ciudad de México), pero esta mudanza tampoco nos ayudó y ahí decidimos terminar”, finalizó Luis García.