La Selección de Argentina logró repetir como bicampeón de la Copa América derrotando por la mínima diferencia a Colombia en el tiempo extra, pero lo que jamás se espero de este encuentro es que su máxima figura Lionel Messi, abandonara la cancha por una inesperada lesión, pero con eso sus compañeros lograron llevar el partido de la final a buen puerto.

Messi salió de la cancha con lagrimas por no poder seguir en el juego ante los cafetaleros, las imágenes del llanto del jugador no tardaron en salir, al final su compatriota Lautaro Martínez anotó el gol que los decreto una vez más campeones.

Lee también Uriel Antuna, su fichaje está a punto de caerse y quedarse en Cruz Azul

¿Qué dijo Álvaro Morales de Messi?

Par el periodista de la cadena ESPN, Álvaro Morales, le pareció nada interesante el juego que mostró la Pulga en la final por lo cual lo cuestionó severamente; “Messi tiene que retirarse, no aporto nada”.

El comentarista abundó, diciendo que Messi no solo contra Colombia sino en todo el campeonato no aportó nada de futbol y fueron sus compañeros que lo ayudaron a verse como figura.

“Messi no jugará el Mundial. No le da más en lo físico, porque en el carácter y en la personalidad jamás le ha dado. Es un ex futbolista desde hace más de cinco años. Si tiene sentido común debe retirarse hoy. Le recordaré como el 3er o 4to mejor de la historia.”

Actualmente el argentino cumplió 37 años y si llega al mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, tendría 39 años.