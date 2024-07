El Hard Rock Stadium, uno de los inmuebles más importantes de Estados Unidos vivió un auténtico caos en la previa de la gran Final de la Copa América entre Argentina y Colombia, luego de problemas en los accesos, que vieron a miles de aficionados ingresar al estadio.

Lee también Maluma la pasa 'chévere' mientras el caos continúa en los accesos y tribunas del Hard Rock Stadium

Situación que provocó que se cerraran las puertas por más de una hora, para luego darle ingreso a la gente, que de nuevo superó a las autoridades provocando un sobrecupo en las tribunas, que puso en riesgo a mujeres y niños.

¿Qué dijo Miguel Layún?

Imágenes que no pasaron desapercibidas para Miguel Layún, exjugador y ahora comentarista de TUDN, quien mediante sus redes sociales compartió un mensaje de molestia por la organización de CONMEBOL y las autoridades de Florida.

"Esto es una verdadera ma… ¡¡No puede ser que no les importe la seguridad de la gente carajo!! Abrieron las puertas sin chequeo de boletos, ya no hay ni pasillos lo cual pueda salir la gente, ojalá esto no termine mal", escribió.

Esto es una verdadera mamada…



¡¡No puede ser que no les importe la seguridad de la gente carajo!!



Abrieron las puertas sin chequeo de boletos, ya no hay ni pasillos lo cual pueda salir la gente, ojalá esto no termine mal. pic.twitter.com/M7D0iEzV4p — Miguel Layun (@Miguel_layun) July 15, 2024

Layún, junto con sus palabras agregó una fotografía desde el palco de la cadena mexicana, en la que no se pueden ver las salidas de emergencia y pasillos.