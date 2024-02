Álvaro Morales se ha convertido en el personaje más disruptivo de la televisión, ya que en cada uno de los programas que le toca encabezar, genera polémica. Sobre todo, ahora que está junto a Ricardo ‘Tuca’ Ferreti.

Y usualmente sus comentarios levantan ámpula en los protagonistas del deporte a los que critica. Sin embargo, en esta ocasión de volvió tendencia por haber reventado a algún jugador, sino que se enfrascó en una pelea de comentarios en redes sociales.

Lee también Katty Martínez está promocionando su contendido exclusivo ¿cuánto cuesta y dónde se puede ver?

¿Con quién se peleó Álvaro Morales?

Todo comenzó cuando el Brujo comenzó a criticar el hecho de que Chivas haya tenido que recurrir a jugadores con doble nacionalidad para comenzar a destacar, lo que claramente va contra su tradición de contratar a sólo mexicanos.

Fue entonces que Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística de México, criticó su publicación, aunado a que le dijo que no entendía como una persona enfocada a los deportes sufría de sobrepeso.

¿Qué le respondió el Brujo Morales a Simón Levy?

Fiel a su estilo, Álvaro Morales le recordó al exservidor público el bochornoso acto de haber amenazado a una persona de la tercera edad, noticia que se viralizó años atrás. Además, le dedicó un video donde se burlaba de él.

“Te pido un favor, no te alteres, te noto muy alterado, recoge tu dignidad del suelo como tus cosas, por favor, y cierra la puerta, no vayas a golpear la puerta y si en el camino te encuentras a una viejita no la vayas a amenazar”, dijo entre risas.