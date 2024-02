El Super Bowl LVIII está a la vuelta de la esquina y millones de aficionados ya esperan a que se dé la patada inicial en el Allegiant Stadium, donde los 49ers de San Francisco buscarán la revancha luego de caer ante los Chiefs de Kansas City en el Juego Grande de 2020 (31-20).

No obstante, los afortunados fanáticos que pudieron hacer el viaje a Las Vegas para presenciar un partido que pinta para ser memorable, se han dado cuenta de que los precios de todo están por los cielos, ya que se reporta que aumentaron hasta un 70 por ciento respecto al año pasado.

¿Cuántos boletos para el Super Bowl compró Floyd Mayweather?

Floyd Mayweather Jr., a lo largo de su carrera como boxeador profesional, se acostumbró a que cada cartelera que protagonizaba generaba bolsas millonarias, por lo que pudio acumular una cantidad bestial de dinero en su cuenta bancaria.

Y sus recursos son tales, que en redes sociales presumió que se dio el lujo de gastar la módica cantidad de 1 millón 131 mil dólares en boletos para ver el Super Bowl en una suite del moderno estadio de la Ciudad del Pecado.

"No lamo traseros y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite del Super Bowl. A veces no me importa aceptar invitaciones, pero una cosa es segura... la persona que paga dice todo. ¡Por lo tanto, tengo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiera e invitar a quien quiera!", posteó The Money.

