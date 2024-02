Veljko Paunovic estuvo al frente de las Chivas dos torneos, en los que logró poner al equipo en la parte alta de la tabla, llevándolos incluso a una Final de Liga MX.

Pero dichos logros se vieron empañados por ‘polémicas’ y una de esas fue la supuesta pelea que sostuvo con Víctor Guzmán, el capitán del equipo rojiblanco.

Sin embargo, el ‘Pocho’ ya destapó la verdad y asegura que nunca hubo ningún pleito y que incluso nunca lo llegó a golpear, luego de los rumores cuando ‘Pauno’ apareció en público con una herida en la ceja.

"No, nunca pasó nada, yo nunca le pegué. Es algo que a nadie, aunque yo sea el capitán en ese momento, a nadie le perdonarían que un jugador le golpee a un auxiliar, entrenador o directivo. Eso no se perdona”, mencionó.

Además, Guzmán reveló que fue lo que causó la herida en el ex director técnico del Guadalajara.

“Pauno me sentó en un partido contra América o contra Toluca, decide no meterme por razones de él, yo nunca he cuestionado nada de eso. Siempre que terminábamos un entrenamiento los jugadores nos íbamos a bañar y el cuerpo técnico se quedaban jugando futbol-tenis, entonces en ese momento su auxiliar y Paunovic disputan una pelota en la pura red, él le pega a su auxiliar en la nuca y a él se le abre la ceja”.

Por otra parte, el capitán rojiblanco señaló que siempre respetó la decisión del estratega serbio de sentarlo en la banca.

