Víctor Guzmán sigue haciendo fuertes revelaciones y ahora aseguró en el canal de YouTube de Los Broudys que uno de sus actuales compañeros en Chivas le caía mal, e incluso lo llamó ‘naco’ durante un partido.

El capitán rojiblanco se refiere a más ni menos que Alan Mozo y la anécdota data de cuando Guzmán era jugador del Pachuca y Mozo de los Pumas.

Durante un partido, ambos jugadores tuvieron una confrontación cuando Mozo le pegó al ‘Pocho’ en la boca con todo y brackets recién estrenados.

“El que me caía bien gordo era Alan Mozo, cuando estaba en Pumas y se lo platiqué a él, se lo conté, porque le dije güey, me pongo brackets el viernes, -que también pues es un error mío, ponérmelo más cerca del partido, pero ahí tenía mi cita y me pongo brackets porque tenía los dientes medio feítos-, jugamos el domingo contra Pumas, la primer jugada del partido Mozo me estira el brazo y me revienta todos los labios”.

Cuenta que posteriormente se hicieron de palabras y que afortunadamente la situación no pasó de ahí.

“Agarro y le digo ‘pinche chamaco pendej*, me los acaban de poner y me reventaste el hocico’; voltea y Mozo así es, me dice ‘p*nche naco’, me dice así, ‘pinche naco’, entonces apenas le iba a decir de cosas cuando sale corriendo y me quedé más enojado, pero ahorita mi sangre sabe que lo amo”.

Actualmente ambos jugadores llevan una muy buena relación y son titulares en el esquema de Fernando Gago, DT del Guadalajara.

