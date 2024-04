¿Analista de TUDN acusó a Faitelson de romper la mesa de Línea de 4? 'Antes mayormente se habla del juego'

¿David Faitelson ya anda reventando el vestidor de TUDN? Una pregunta similar hicieron usuarios de redes sociales, luego de la enorme polémica entorno a la nueva estrella de la sección de Televisa Deportes, luego de la intensa pelea con Rafael Puente del Río, a quien se atrevió a calificarlo como un entrenador fracasado, y ha dado a entender que la llegada del ex de ESPN y TV Azteca podría estar ocasionando problemas.

"No me puedes decir que hago show porque soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo. Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice. Yo también tengo los pantalones para decirte en la cara que tú no sirves como entrenador", expresó Faitelson a Puente Jr. en Línea de 4 este martes.

¿Qué dijo Ruso Zamogilny de la discusión entre Faitelson y Rafael Puente Jr.?

Ante esto, Damián 'Ruso' Zamogilny ha externado su preocupación por la actualidad en la mesa de debate, dando a entender que antes había una preocupación por debatir lo que sucedía en las canchas y no se metían en cosas personales.

"Lamentablemente son cosas que no deben suceder en una mesa de debate de fútbol. Desde que surgió Línea de 4 mayormente es un programa donde se habla del juego, es nuestro gran distintivo y donde las discusiones personales no deberían tener cabida", expresó Zamogilny.

Este comentario lo redactó en respuesta a un seguidor de Twitter que expresó que "está roto el vestidor, se ve a leguas".

Lamentablemente son cosas que no deben suceder en una mesa de debate de fútbol. Desde que surgió @Lineade4TUDN mayormente es un programa donde se habla del juego, es nuestro gran distintivo y donde las discusiones personales no deberían tener cabida. https://t.co/7xHuIktxrw — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) April 24, 2024

Tras lo acontecido, Faitelson externó una disculpa a Rafael Puente en redes sociales, asegurando que reaccionó de mala manera, y que las descalificaciones no pueden hacerse presentes en la mesa de debate.