¿Marion Reimers deja el futbol por la lucha libre? La conductora le entró al deporte de los costalazos

Marion Reimers se abrió camino en los medios de comunicación deportivos hasta convertirse en uno de los principales personajes de la industria. No obstante, con el paso del tiempo fue cambiando su estilo, situación que no le ha gustado a un amplio sector del público.

A la conductora siempre le reprochan que use las cuestiones de género para atacar, pese a que no sea el tema de conversación. Eso aunado a que a los aficionados no les agrada su manera de narrar los partidos, principalmente de Champions League, le ha acarreado un sinnúmero de detractores.

¿Marion Reimers ahora narrará lucha libre?

Cada que hay una jornada de Champions League las redes sociales se llenan de comentarios en contra de Marion Reimers, ya que su estilo de narración no termina por convencer.

Es no parece importarle a la comentarista, quien ahora estaría abriendo su horizonte en las diversas disciplinas del deporte, ya que se le vio realizando una actividad alejada del futbol.

La Reimers estuvo entrenando lucha libre junto a exponentes como Faby Apache y Lady Flamer, quienes le dieron una clase exprés de cómo es la vida de una luchadora cada que se sube al ring.

Eso generó especulaciones sobre si Marion iba a comenzar a narrar el deporte de los costalazos, aunque sólo se trató de un reportaje de su nueva sección 'Si yo puedo todas podemos', donde entrevista a mujeres deportistas.