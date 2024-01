Luego de la fecha de media semana en el Clausura 2024, todas las miradas están puestas en Cruz Azul, pero no debido a su victoria ante Xolos, sino a la pelea que tuvieron en el túnel del Estadio Ciudad de los Deportes Iván Alonso y Miguel Herrera.

El director deportivo de los celestes increpó al entrenador de Xolos por unas declaraciones que dio en diciembre pasado, donde lo señaló su salida por la puerta de atrás de Pachuca, luego de que aseguraran que hubo malos manejos en las finanzas del club.

¿Qué le dijo el Burro Van Rankin a Iván Alonso?

En diciembre pasado, el Piojo Herrera charló con Jorge Van Rankin y fue en ese momento donde realizó las polémicas declaraciones que enfurecieron al directivo uruguayo. Y luego del cruce de palabras e insultos después del partido entre Cruz Azul y Xolos, el Burro se fue en contra de Alonso.

El conductor lanzó varios dardos al charrúa mediante un video, donde aseguró que no está calificado para ser directivo de uno de los mejores equipos de la Liga MX y lo dejó claro con esa actitud. Asimismo, lo invitó a carearse los tres para que puedan hablar de los sucedido.

“Un directivo (Iván Alonso) que creo no tiene el nivel para ser un directivo al hacer el escándalo que armó ayer en el Estadio Azul. Inaceptable incitar a la violencia, Iván Alonso, te equivocaste, te nadie te faltó al respeto, tu si faltaste el respeto al decirle 'pinche enano de mierda, cierra el orto'. Eso es una falta de respeto y no es digno de un director deportivo, es digno de un cuate de otro nivel, tu no puedes ser el director deportivo de Cruz Azul.

"Lo echaste a perder y eso demuestra que no estás para un equipo grande. El día que quieras podemos platicar tu yo, traemos al Piojo, en una forma tranquila y en paz", comentó el Burro Van Rankin.