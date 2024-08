Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga comenzaron la promoción para su pelea del próximo 14 de septiembre en Las Vegas, donde se encendieron los ánimos en su segundo cara a cara.

Luego de que su presentación en Nueva York fue muy cordial, todo cambió este día en Los Ángeles, donde ambos pugilistas salieron muy bravos, diciéndose de todo en plena conferencia, por lo que tuvieron que ser separados para que no pasara a mayores.

Lee también Óscar Jiménez pidió a Televisa sacar a su esposa Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos

¿Qué le dijo el Canelo Álvarez a Edgar Berlanga?

Desde que comenzó el careo entre el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, ambos boxeadores se dijeron de todo, señalan que el próximo 14 de septiembre iban a terminar con la diestra en lo alto.

De a poco se fueron calentando con sus insultos, por lo que la discusión subió de tono y estuvieron a punto de dar un adelanto de lo que será su pelea en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pese a que las ofensas comenzaron en inglés, todo acabó en insultos en español, donde el Canelo Álvarez lanzó: “No te quiero madrear o te quedas sin dinero", mientras Berlanga era separado por la seguridad del lugar.

Caleb Plant and Edgar Berlanga trade fighting words at the Canelo VS Berlanga press conference 🚨😂 pic.twitter.com/dkqsOY9L47 — unbiasedbox (@unbiasedbox) August 6, 2024

Posteriormente Edgar Berlanga, quien era el más molesto de los dos, le respondió al boxeador tapatío: “Vas a sentir dolor. No golpeo como GGG (Gennady Golovkin). No golpeo como Kirkland".

Finalmente, ya en tono burlón y con una sonrisa de oreja a oreja, el Canelo Álvarez no se quedó callado y amenazó a su contrincante: “Pegas como mi hijo. Mucha gente ha intentado golpearme, pero no han podido. ¿Quién eres para estar aquí? ¿qué has hecho? ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada. Este viejo te va a dar la putiza de tu vida, vas a ver", finalizó.