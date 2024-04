Carlos Hermosillo se convirtió en una leyenda del futbol mexicano, al grado de que se convirtió en el segundo máximo anotador con 294 tantos, únicamente por detrás de Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ (312).

El llamado Grandote de Cerro Azul además puede presumir que se coronó en dos de los llamados grandes del balompié nacional (América y Cruz Azul), donde fue figura y rompe redes.

¿Con qué actriz tuvo un romance Carlos Hermosillo?

La historia de Carlos Hermosillo pudo ser muy diferente de como se conoce actualmente. El exdelantero puede presumir una gran carrera, pero estuvo a punto de echarla por la borda debido a que le rompieron el corazón.

Hermosillo Goytortúa reveló que durante sus inicios conoció a la actriz y cantante Laura Flores, con quien inició un noviazgo. Sin embargo, eso termino siendo un distractor que afectaba su desempeño en la cancha con el América.

“Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer, porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído. Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban”, contó en el podcast TikiTaka.

¿Cómo acabó su relación con Laura Flores?

Carlos Hermosillo reconoció que fue tal su distracción con su romance con Laura Flores, que su padre tuvo que intervenir, ya que estaba arruinado su carrera como futbolista profesional. Recordó también que en una concentración en Selección Mexicana, una carta fue la que se encargó de terminar su noviazgo, situación que lo deprimió.

“Mi papá me agarró un día y me dijo: ‘a ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mierda por una mujer. Dedícate a tu trabajo, se consciente de lo que te da para vivir y ser quién eres. Fueron palabras muy ciertas. Al fin y al cabo, le hice caso y empecé a subir otra vez mi carrera”, finalizó.