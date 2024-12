Monterrey le pasó por encima al Atlético San Luis en el marcador global (6-3) y se convirtió en el primer finalista del Apertura 2024.

Luego de exactamente cinco años, los Rayados lograron superar las semifinales del futbol mexicano para clasificar a la lucha por el título.

El conjunto de Martín Demichelis espera rival, para pelear por el trofeo de la Liga MX, que saldrá de la otra llave entre Cruz Azul y América.

El empate en el marcador global le daría la clasificación a La Máquina, gracias a la posición en la clasificación general.

Por tratarse de dos equipos grandes de nuestro balompié nacional, el periodista deportivo de FOX Sports, Alex Blanco, señaló que Monterrey no será favorito a conquistar el título del Apertura 2024, sea quien sea oponente.

“Rayados llega a la final como víctima porque enfrente tiene a Cruz Azul, líder de puntos el que mejor jugó o al América, el animal de Liguillas”, sentenció en La Última Palabra.

¿Cómo reventó Carlos Hermosillo a sus compañeros de FOX Sports?

El exmiembro de ESPN y de TV Azteca cuestionó a los demás panelistas; sin embargo, Carlos Hermosillo no quedó nada satisfecho con sus palabras y no dudó en criticarlo en plena transmisión.

“Es un absurdo tu pregunta… es la peor pregunta que han hecho… mejor llega temprano para que puedas hacer una buena pregunta. ¿Cómo va a llegar como víctima?”, estalló el exfutbolista.

Por su parte, Fernando Cevallos estuvo de acuerdo con Alex Blanco al considerar que Monterrey no partirá como el candidato número uno a levantar el título, pero también fue reventado por El Grandote de Cerro Azul, quien los mandó a tomar unas clases de vocabulario.

“Fíjate lo que estás diciendo que no es favorito, pero no es víctima. No es lo mismo, métete al diccionario, por favor, estudien, eso lo que tienen que hacer. Víctima no es antónimo de favorito, nada más para que lo entiendas”, se burló de sus compañeros Carlos Hermosillo.