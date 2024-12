Óscar García, fue presentado como nuevo entrenador del Guadalajara para la siguiente temporada, aun no comienza a dirigir y sus primeras palabras generaron polémica, ya que comparó al equipo Rojiblanco con otros equipos como Real Madrid y el Barcelona.

¿Cuál fue la molestia de Rubén Rodríguez?

El periodista Rubén Rodríguez no le pareció la crítica, asegurando que Óscar García no conoce para nada el futbol mexicano al hacer este tipo de afirmaciones. Rodríguez mencionó que Guadalajara debería de tener cuidado con sus palabras, además de que el futbol mexicano es irrelevante en Europa.

“Lo dice Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, César Montes, la Liga Mexicana no se ve en España”, destacó el periodista.

"TIENE COMO 25MIN COMO ENTRENADOR DE CHIVAS Y DICE QUE SON EL BARCELONA Y REAL MADRID, PERDÓN, PERO NO CHING..." 🤭@ruubenrod opina que en Chivas debe haber mesura pues ya son varios que han dicho que en Europa no ven la Liga MX.#LUP pic.twitter.com/B0e0PzQvRn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 7, 2024

También criticó la presentación; “Estas Chivas necesitan mesura y llega este señor que lleva 25 minutos como entrenador y me dice que es como el Real Madrid o Barcelona, perdón pero que no me ching…”.

EL DT DE CHIVAS FEMENIL Y VARONIL DIERON EL MISMO DISCURSO 👀



Los dos técnicos son españoles y dieron discursos muy similares. @guzmanjuegue@YayoDelaTorreM@RafaMLOficial@MiguelHerreraDT@ruubenrod#LUP pic.twitter.com/wurXBgzxtw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 7, 2024

Las palabras que incendiaron a Rubén Rodríguez; “Bueno no se ustedes no sé si son conscientes de lo que es Chivas en el Mundo. Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid porque Juan Carlos del Real Madrid, yo soy del Barcelona, pero de la grandeza de este club de la identidad, cuando me llamó Juan Carlos me sentí el hombre afortunado del mundo, el más afortunado del mundo porque para mi venir a Chivas es como entrenar al Barca o al Madrid”.