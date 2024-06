Javier ‘Chicharito’ Hernández pasó de ser uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana, a convertirse en el futbolista que tiene una gran cantidad de detractores.

Mucho tiene que ver el cambio de actitud del delantero mexicano, ya que luego de su amistad con Diego Dreyfus, el canterano de las Chivas mostró una personalidad totalmente diferente, que no le agradó mucho a sus seguidores y críticos.

Lee también André Marín: David Faitelson reveló que su compañero se encuentra grave de salud

¿Por qué se burlaron del Chicharito Hernández?

Desde hace mucho tiempo Javier Hernández ya no es considerado en la Selección Mexicana, por lo que le tocará ver la Copa América de lejos. Sin embargo, pese a que no está convocado para la justa continental, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de él.

Chicharito actualmente se encuentra recuperándose de una lesión que lo marginó de un torneo de preparación con Chivas. No obstante, sorprendió que ‘apareció’ en el partido inaugural de la Copa América entre Argentina y Canadá.

En redes sociales no se cansaron de burlarse del atacante del Guadalajara, ya que el abanderado venezolano, Jorge Urrego Martínez, tenía cierto parecido con el mexicano, lo que los motivó a trolear al futbolista tricolor.

“¿No que el Chicharito Hernández no iba a jugar la Copa América?"; “Qué bajo cayó el Chicharito, hoy es árbitro abanderado en la copa América"; "Grande Chicharito, no lo convocaron a la selección, pero buscó la forma de estar en la copa América. Respect"; fueron algunas de las reacciones que generó.

Los aficionados no se cansaron de trolear al Chicharito Hernández por su parecido con un abanderado de Copa América.