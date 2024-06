Chivas arrancará el Apertura 2024 con mucha presión, ya que con el reciente bicampeonato del América, los aficionados comenzaron a exigir títulos a la directiva rojiblanca.

Y uno de los jugadores que debe de comenzar a rendir en la cancha es Chicharito Hernández, quien el torneo pasado se quedó muy corto debido a las lesiones, pero se espera que despierte su instinto goleador y ayude al club a ganar la ‘13’.

¿Chicharito Hernández ya se lesionó?

Fernando Gago y sus dirigidos comenzaron la etapa de futbol en su pretemporada, por lo que se trasladaron a Zacatecas, donde van a disputar la Copa por la Paz, torneo en el que también van a participar Cruz Azul, Pachuca y Mineros de Zacatecas.

Y de cara a los enfrentamientos, el estratega argentino dio su lista de convocados, donde llamó mucho la atención las ausencias de Chicharito Hernández y José Juan Macías.

Según el comunicado rojiblanco, Hernández Balcázar sufrió un golpe, por lo que decidieron no arriesgarlo y permanecerá en Guadalajara para rehabilitarse.

“Javier Hernández no fue elegible, ya que sufrió un golpe en Cancún y tras la última valoración que se le hizo, previo al traslado a Zacatecas, se determinó que no viajara para que se recupere y se reintegre lo antes posible a los trabajos grupales”.

Por su parte, no es extraño de JJ no esté contemplado, debido a que no es del gusto de Gago. Se sabe que se quedará tratando de cerrar su traspaso a Santos, equipo que sí está interesado en integrarlo a sus filas.