La Kings League vivió uno de sus momentos más tensos cuando el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, presidente del Olimpo United, estalló en plena transmisión en vivo tras una polémica decisión arbitral.

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento de su equipo contra Los Aliens, en el que se sancionó un penalti en contra de su escuadra, lo que provocó una airada reacción del futbolista.

Chicharito, quien no acompañó al Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional amistoso que se disputaba en Estados Unidos, no pudo ocultar su frustración ante lo que consideró una injusticia en la Kings League.

¿Cómo fue la reacción del Chicharito en plena transmisión?

Durante la transmisión en vivo, se le escuchó decir, visiblemente molesto: "No, no mamen. Váyanse a la ver... ¡Castro! ¡No mames! Me voy, adiós, chao. No, chinguen a su madre, no, adiós. Discúlpenme, adiós, ya a la ver...".

El delantero, conocido por su paso en equipos como el Manchester United y el Real Madrid, abandonó de inmediato la transmisión, dejando atónitos a los narradores del evento.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron sobre el berrinche del jugador, mientras que otros simpatizaban con su enojo ante la situación.

El equipo de Chicharito, Olimpo United, ganaba 2-0 y el penalti marcado en su contra hizo estallar al futbolista de las Chivas.

Fue al minuto 33 del enfrentamiento cuando el silbante sancionó el penalti en favor de Los Aliens y amonestó al arquero del Olimpo United.

En ese momento, el delantero de Chivas mostró su descontento durante su transmisión de streaming. Tras desconectarse de las transmisión, el exjugador del Guadalajara continuó mostrando su enfado en redes sociales, donde lanzó más críticas sobre el arbitraje.

Este fue el mensaje que compartió CH14 en sus historias de Instagram. FOTO: @ch14_

El penalti fue cobrado por el jugador Alfonso Nieto, quien fue letal desde el manchón al cobrar raso a su derecha.

Aunque el marcador estaba 2-0 hasta antes de la marcación del penalti, en ese momento los goles valían doble, por lo que la anotación de Nieto fue el tanto del empate.

Al final, el cuadro de Javier Hernández ganó el punto extra por la vía de los penaltis por marcador de 3-1.