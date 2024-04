Por segundo partido al hilo, Javier ‘Chicharito’ Hernández no fue parte de la convocatoria de Fernando Gago, por lo que Chivas deberá confiar en Ricardo Marín o José Juan Macías para que hagan los goles en el duelo ante el Querétaro.

Según el comunicado que el Guadalajara lanzó en redes sociales, no desean arriesgar al delantero mexicano, quien la semana pasada, previo a la visita al Pachuca, presentó molestias musculares.

¿Qué dijo Héctor Huerta del Chicharito?

Héctor Huerta ha estado especulando sobre las ausencias del Chicharito Hernández con las Chivas. Apenas la semana pasada señaló que de debería a un tema de derechos televisivos, ya que existiría una cláusula en su contrato que le impide jugar partidos de visita.

Y ahora que no estará ante el Querétaro, debido a que el club rojiblanco argumentó que está lesionado, el comentarista de ESPN considera que el delantero mexicano no tiene nada, argumentando que no hubo un comunicado donde un médico certificara al estado de CH14.

“Si está lesionado que digan la verdad, porque la otra vez se enfermó del estómago. Ellos saben que la sospecha no es buen elemento de ayuda en la comunicación. Yo puedo tomarme una foto inyectándome y decir que estoy enfermo.

“No hay que mentir, hay que transparentar el futbol y, si es verdad, saquen un diagnóstico médico y que lo firme el doctor y sepamos todos que está correcto”, aseveró el comentarista.

Desde que comenzó a tener actividad en el Guadalajara este Clausura 2024, Hernández Balcázar se perdió el partido ante Monterrey por problemas estomacales y frente a Pachuca y Querétaro, por molestias musculares.