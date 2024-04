¡Le sacó la roja! El exárbitro 'Chiquimarco' calificó al comentarista David Faitelson de imperfecto

Bastante caliente se tornó la polémica entre el comentarista deportivo David Faitelson y el entrenador y analista Rafael Puente Jr. Su discusión en el programa 'Línea de 4' sobrepasó lo límites generando varias reacciones a través de las redes sociales de usuarios de la red social X (antes Twitter) y de otras personalidades del balompié mexicano, como el caso del exárbitro Marco Antonio Rodríguez

Cabe la pena recordar que David y Rafa realizaban su análisis sobre el juego de América y Pachuca cuando comenzó la pelea. Puente Jr. señaló a Faitelson de hacer “polémica estéril”, frase que molestó al periodista, quien respondió fuertemente: “Eso quién lo dice, con todo respeto un pin... entrenador fracasado”.

Tras las miles de reproducciones, Faitelson se disculpó por lo sucedido: “Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de 'Línea de 4'. Reaccioné de forma inapropiada”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

¿Qué fue lo que dijo Chiquimarco sobre David Faitelson?

Pese a sus disculpas ofrecidas en las redes sociales, el exárbitro Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como 'Chiquimarco', decidió involucrarse en la polémica, y a través del mismo medio decidió mandarle un mensaje a Faitelson, donde lo calificó de "imperfecto".

"Eres humano imperfecto como todos @DavidFaitelson_. El tema es tu posición de perfección que manejas en tus comentarios", escribió el exárbitro, al insinuar que el comentarista es arrogante y que no permite críticas en su contra. "Ay de aquel que te confronte que vas por él y en la oportunidad que tienes vas a intentar acabarlo con palabras o internamente en la empresa".

Además, Rodríguez le recomendó al ahora periodista de TUDN que supere el bullying histórico al que, según el excolegiado, ha sufrido a lo largo de su carrera.

"Es importante que superes el bullying histórico de todas las empresas que has trabajado en televisión y que quizá de niño también vivías. Hoy en Televisa llegaste como estrella y no has sabido superar el estrellato televisivo. Ánimo, levántate y dale para adelante. Un fuerte abrazo campeón", finalizó.