Christian Martinoli se convirtió en el comentarista preferido de los espectadores, quienes optan por ver la señal de TV Azteca en las transmisiones de futbol, por lo que tiene una hegemonía muy marcada con Televisa, que pese a sus intentos, no han logrado acercarse en rating.

Sin embargo, la historia de Martinoli pudo ser muy distinta en sus inicios en la televisara del Ajusco, ya que se sabe que no era muy querido por sus compañeros. Incluso, otro famoso comentarista estuvo a nada de golpearlo dentro de la redacción.

¿Por qué el Zar Aguilar quiso golpear a Christian Martinoli?

La llegada de Christian Martinoli a TV Azteca no fue grata para ninguna de las personas que ya trabajaban en la empresa, al grado de que por seis meses, el famoso comunicador no tenía quien le dirigiera la palabra en la redacción del área de deportes.

Y la relación de Martinoli con los demás empeoró luego de una charla que tuvo por los pasillos con su entonces jefe David Faitelson, donde según él, sin que fuera su intención, le contó que sus compañeros no iban a trabajar los fines de semana.

Durante la charla que tuvo en el canal de YouTube de Alejandro Blanco, ‘ALEXPUESTO’, ambos recordaron cómo fue la tensión que se vivió dentro de TV Azteca tras la plática que tuvo Martinoli con Faitelson, lo que generó que un par de comentaristas lo amenazaran y casi golpearan.

“Un día me cruzo con Faitelson y me dice ‘¿cómo vas? Habíamos quedado que una semana vendrían los sábados la mitad de la redacción y el siguiente la otra mitad ¿Quiénes han venido?’ y le respondí ‘mejor te digo quienes vinieron’.

“Viene Barak (Fever) porque no tiene escuela y viene, está Alex (Blanco) pues porque hace ‘Tempranito’, Rosique vino la primera vez y luego ya no vino, pero me enseñó a usar ciertas cosas y Adame, porque le gusta ser el jefe de la redacción los fines de semana. Sólo me dijo ‘¡ah!, qué bueno que me dices’”.

Martinoli explicó que nunca pensó que David Faitelson regañaría a la redacción completa de deportes por no trabajar los sábados, lo que incrementó el rencor en su contra. El siguiente sábado, Carlos Aguilar y Polo Díaz de León lo encararon y el Zar casi lo golpea.

“Llegó Aguilar, con Polo Díaz de León y me ponen contra la pared afuera de la redacción y me dice (el Zar) ‘¿y tú qué te sientes cabrón? Acabas de llegar, yo llevo 10 aquí años’ a Aguilar siempre le gustó el tiro”, comentó Martinoli.