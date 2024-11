José Ramón Fernández gracias a sus 50 años de carrera, se convirtió en una institución en el periodismo deportivo en México. Además, fue mentor de muchos comentaristas y conductores famosos de la actualidad.

Y es gracias a ellos que se sabe que trabajar junto a Joserra no es nada sencillo. Incluso puede ser un martirio, como lo han llegado a decir Christian Martinoli e Inés Sainz.

¿Cómo eran los regaños de José Ramón Fernández en TV Azteca?

José Ramón Fernández anunció que está en el ocaso de su carrera, por lo que todo parece indicar que será el Mundial de 2026 cuando decida acabar con su carrera en los medios de comunicación.

Y después de eso sólo quedarán las anécdotas de los personajes que tuvieron el privilegio de trabajar junto a Joserra. Es por ello que Alejandro Blanco y Christian Martinoli revelaron cómo eran los castigos y regaños que imponía el polémico comunicador durante su estancia en TV Azteca.

En el canal de YouTube ‘AlExpuesto’, el ahora comentarista de Fox Sports, Alex Blanco contó la ocasión que sin esperarlo, se llevó un tremendo regaño de Joserra, debido a que había aparecido en una revista de espectáculos.

Alejandro Blanco tuvo su primera incursión frente a las cámaras en TV Azteca. Foto: Especial

“Como siempre era regaño de entrada… Veo que tiene un TV Notas en la mano en la mesa. Me dice ‘ahora resulta que estás saliendo en TV Notas. Yo no sabía ni de qué me hablaba. Era una de esas fotos lejanas, en un restaurante colombiano que ya ni existe ahí en Insurgentes y aparecía la sombra (de su acompañante) y yo me veía ahí. ‘Ah, ahora resulta que estás saliendo y eres famoso. Esto no es lo que queremos’”, contó entre risas Alejandro Blanco.

Martinoli y Blanco recordaron que no podían dar un paso en falso, debido a que José Ramón Fernández los controlaba en tofos los aspectos, al grado de que no podían hacer nada dentro y fuera de la empresa sin su autorización.

“José Ramón tenía la tarea con nosotros de, por ejemplo, si un programa nos invitaba, no podíamos ir, no podíamos dar entrevistas o sea nosotros nada de lo que hoy se hace”, comentó Martinoli.

“Él (Joserra) tenía que autorizar todo”, finalizó Blanco.