Finalmente, se escribió el último capítulo de la novela de Fernando Gago con Chivas. Luego de varios días de especulaciones, el director técnico argentino abandonó a la institución rojiblanca.

El director técnico argentino salió por la puerta de atrás del Rebaño y todo apunta a que se convertirá en el nuevo timonel de Boca Juniors a partir de la próxima semana.

A pesar de que el propio exfutbolista aseguró que todo se trataba una mentira, la directiva de Chivas compartió que él mismo “le comunicó su decisión de volver a Argentina”.

Por tal motivo, las críticas sobre Fernando Gago no se hicieron esperar, sobre todo porque se terminaron cumpliendo los rumores tan solo unos días después de que él los “aclaró”.

Sin embargo, su salida del Rebaño también generó opiniones divididas en las mesas de análisis porque contaba con una cláusula de recisión para abandonar su cargo en cuanto fuera depositada la cantidad estipulada.

¿Cómo defendió la conductora de ESPN a Fernando Gago?

Debido a esta situación, la conductora de ESPN, Elizabeth Patiño, compartió que el estratega argentino únicamente buscó cumplir su sueño, así que “actuó legalmente”, gracias a lo que estaba en su contrato como timonel rojiblanco.

“El primer amor de Fernando Gago es Boca Juniors, él tenía novia, pero decidió buscar el primer amor; buscó, se ofreció y va a dirigir a Boca Juniors. Es válido, estaba en todo su derecho; Guadalajara tenía esa clausula de recisión de contrato. ¿Por qué tendría que sentir los colores de Chivas? Apenas iba a tener su segundo torneo, no es que se enamore. No tiene por qué querer a Chivas”, sentenció.

En el podcast de Raza Deportiva, Eli Patiño defendió la postura del exjugador del Real Madrid, en cuanto al tema contractual; no obstante, aclaró que no hizo las cosas correctamente y criticó que no dijera la verdad desde un principio.

“Queda como un tipo sin palabra y que mintió con un descaro. Se peleó con la prensa, pero el único mentiroso y falso es él debió ser profesional y terminar el torneo, no lo hizo, pero tampoco es que Guadalajara se pierda del mejor técnico del futbol mexicano”, puntualizó la conductora de ESPN.

Elizabeth Patiño también comparó a Fernando Gago con Matías Almeyda y manifestó que El Pelado sí logró ser campeón con Chivas, por lo que es normal que se sintiera identificado con la institución rojiblanca, a diferencia del primero que no llegó a querer al equipo, como sí lo hace con Boca Juniors.