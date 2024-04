Durante los torneos del futbol mexicano que se disputaron entre 2016 y 2017, Cruz Azul contó en su banquillo con los servicios del entrenador Francisco Jémez, un entrenador que llegó del Viejo Continente con experiencia en dirigir a equipos del balompié español.

Lee también Eva Longoria celebró en grande uno de los goles de Necaxa pese a la derrota

Durante su trayectoria como técnico de La Máquina, Paco Jémez logró regresar al cuadro cementero a la Liguilla luego de tres años de ausencia, lo que motivó a los aficionados a volver a las tribunas del estadio.

Sin embargo, más allá de los resultados y el trabajo que realizó como director técnico del conjunto celeste, el entrenador español llamó la atención de los aficionados por su labor como padre, ya que su hija Nadia Jémez se convirtió en una de las consentidas de los seguidores cementeros a través de las redes sociales.

¿Cuál fue la confesión de Nadia Jémez?

Recientemente, Nadia, quien posee cerca de 350 mil 'followers' en su cuenta de Instagram, reveló algunos secretos sobre la relación con su papá, destacando que uno de consejos que le dio su progenitor fue nunca entablar una relación sentimental con jugadores de futbol.

"Mi padre siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista. Y nunca he estado con un futbolista ni tampoco he dado un beso a un futbolista. Jamás. Eso sí, amistades muchísimas. Pero líos nada de nada", confesó Nadia.

Actualmente, Nadia Jémez se desempeña como influencer, y se mantiene muy activa y cercana a sus seguidores a través del contenido que publica en sus cuentas de Instagram, TikTok y YouTube.