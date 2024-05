Raúl Orvañanos es una de las voces más reconocidas en el futbol mexicano. El cronista de Fox Spots puede presumir una larga trayectoria en los medios de comunicación, por lo que tiene infinidad de experiencias por contar.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, un error puede llegar a tener una exposición enorme, por lo que mucha gente está pendiente de los partidos que narra el exfutbolista, sólo para ver si comete una pifia que se convierta en tendencia.

¿Qué opina Raúl Orvañanos de los memes por sus narraciones?

El experimentado comentarista mexicano se toma con calma todos los memes y burlas que le dedican en redes sociales cuando comete un error. Al contrario, sabe que eso lo ha ayudado a mantenerse vigente entre el público: “Cuando ya no sea tendencia me voy a preocupar”.

Por otra parte, defendió su estilo, al tiempo que señaló que no sólo el tiene resbalones durante las transmisiones deportivas. Además, dijo que nunca ha buscado tener un estilo similar al del Christian Martinoli o Enrique Bermúdez.

“Hay compañeros que sí, no digo nombres, que están pensando su frase y lo que van a decir… Mi narración siempre ha sido espontánea, lo que se me ocurre lo digo y cuando repito y veo que la gente, lo sigo diciendo, pero no estoy pensando qué hacer.

"Mi narración… yo no soy un comentarista que llegue a las masas, como el Perro (Bermúdez) o como Christian (Martinoli), yo tengo otro estilo, otra forma de ser y lo voy a seguir conservando”, dijo al portal Récord.

'MI NARRACIÓN ES ESPONTÁNEA'



Raúl Orvañanos habló para Off The RÉCORD sobre su estilo para narrar:



'Yo no conozco un comentarista que no se equivoque. Yo no soy como Martinoli, yo tengo otro estilo'.



🎙️ @ilianyAparicio pic.twitter.com/TJSkl50Fec — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 15, 2024

Finalmente, destacó que ante una pifia, los comentaristas deben tener velocidad mental para buscarle solución, como le pasó en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, donde dijo que Chivas había avanzado, cuando América es el que lo había conseguido.

“Son cosas que se te van rápidamente la tiene que tratar de corregir, así es esto, yo no conozco a ningún comentarista que no se equivoque. Lo tome como un error para que no vuelva a suceder”, finalizó.