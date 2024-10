El periodista de TUDN, David Faitelson siempre se ha caracterizado por hacer duras criticas a los equipos de la Liga MX, en esta fecha número 14 del Apertura 2024 le tocó el turno a los Rayados de Monterrey quienes perdieron 2-1 en calidad de visitantes contra las Águilas del América.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la derrota del Monterrey?

Durante la transmisión en su programa, el periodista cuestionó el sistema de juego que propuso el equipo de los Rayados frente al América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

También mencionó que Martín Demichelis no ha sido capaza de retirar la apatía que muchos de sus pupilos presentan; “del Monterrey me queda la idea de que es un equipo pecho frio y es un equipo rico que juega como pobre en la cancha, es un equipo que juega sin alma y corazón, que juega sobrado, no justifica para nada lo que gasta en su nómina. Una verdadera pena”, mencionó.

Faitelson destacó que los Rayados son una de las plantillas más caras, no solo en la actualidad sino también en toda la historia, teniendo como principal estandarte al español, Sergio Canales, con un sueldo superior a la de otras estrellas en la Liga MX.

“Anoche vimos a la alineación más cara en la Liga MX. Con Sergio Canales, el jugador mejor pagado en todos los tiempos. Olvídese de Cabinho, olvídese de Cardozo, olvídese de Gignac, de quien usted me diga”.

Con el descalabro que sufrió el Monterrey se mantiene en la cuarta posición con 25 puntos, para seguir manteniéndose dentro de los primeros lugares, los pupilos de Demichelis enfrentarán en la siguiente fecha al Atlas, el juego de la jornada 16 lo habían disputado contra el Puebla y cerrarán contra el León.