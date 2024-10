La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024 ha sido marcada por una polémica: la ausencia del Real Madrid y de su estrella, Vinícius Junior.

Ante la decisión del club madrileño de no asistir a la gala en el Teatro Chatelet de París, convencidos de que su jugador no será el galardonado, el periodista de TUDN David Faitelson no tardó en expresar su descontento y dirigió duras palabras al atacante brasileño en redes sociales.

El contexto que rodea la ausencia del Real Madrid en la gala tiene sus raíces en las expectativas del club sobre los criterios del premio.

Convencido de que Vinícius, a pesar de su talento y protagonismo, no sería el ganador, el club merengue decidió que ninguno de sus representantes, incluido el propio Vinícius, asistiera a la ceremonia.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

Tras esto, Faitelson no tardó en mostrar su descontento con este desaire por parte del club merengue y del jugador brasileño.

Subrayó que Vinicius aún no ha alcanzado el estatus para ausentarse de un evento de tal envergadura.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre Vinícius Junior?

"Vinícius no es 'nadie' todavía como para dejar tirado un evento como el Balón de Oro", escribió Faitelson a través de su cuenta de X, enfatizando que, aunque el jugador sudamericano ganó la Champions League con el Real Madrid, otros jugadores como Rodri, quien conquistó la Premier League y la Eurocopa, tienen más mérito para el premio.

"El brasileño ganó la Champions con el Madrid, pero Rodri ganó la Premier y la Eurocopa y fue el mejor jugador de ese certamen. ¿Cuál robo? No mam…", escribio Faitelson en redes.

"Vergonzoso el berrinche de Florentino y del Real Madrid. Nada digno del club que representan. Una verdadera vergüenza…", añadió en otro tuit.

Pero eso no fue todo, ya que en otro comentario le dio un raspón a los seguidores del América.

"Si algunos de los aficionados del América son unos “llorones”, los del Real Madrid te dicen: “Quítate que, aquí te voy…”. No hay ninguna clase de injusticia si el Balón de Oro recae en Rodri y no en Vinicius…", redactó.