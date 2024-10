El Real Madrid, convencido de que su atacante Vinicius, favorito al Balón de Oro, no será galardonado este lunes, ha decidido en consecuencia boicotear la ceremonia prevista en el Teatro de Chatelet parisino.

¿Qué fue lo que dijo el Real Madrid al respecto?

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa.

Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia organizada este lunes en París.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club dejan entrever que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City, Rodri.

Vencedor de la Eurocopa-2024 con la 'Roja, Rodri (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.

El Balón de Oro es atribuido por una votación de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA.

En una decisión tomada por el club de futbol español que ha sacudido al futbol europeo, ya que el equipo merengue habría confirmado que ninguno de sus representantes asistirá a la gala del Balón de Oro.

La acción asumida por el Madrid se debe a la supuesta falta de reconocimiento hacia el talento de sus jugadores, especialmente el delantero brasileño, quien era considerado como uno de los principales favoritos para llevarse el premio.

La ausencia de conjunto madridista en el evento del Balón de Oro es un golpe duro para la organización de la entrega, debido a que se trata de uno de los equipos más grandes del mundo.