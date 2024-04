David Faitelson explotó contra la Liga MX y FMF por dar título por puntos al América: 'No sean ridículos'

Meses atrás, una de las grandes novedades en el futbol mexicano fue la implementación de un nuevo ‘campeón’, mismo que sería el equipo que más puntos acumulara a lo largo del año futbolístico.

Y pese a que se sabía poco cómo serían reconocido el club ganador o si el título sería oficial, esta tarde la Liga MX reconoció al América como el ganador, por lo que recibirán un trofeo especial en la ceremonia del Balón de Oro, un pase a la Concacaf Champions Cup y un millón de dólares.

¿Qué dijo Faitelson del reconocimiento del América?

Fiel a su costumbre, David Faitelson se fue en contra de la Liga MX y la FMF, ya que aseguró que se están inventando reconocimientos para beneficiar al América, luego de que recibirán el galardón a ‘campeón’ de la temporada.

“El colmo de la FMF y la Liga MX: inventar premios que no existen para engrandecer al América. No sean ridículos. Esa distinción no existe o no existía…”, comentó n redes sociales el analista de TUDN.

Cabe destacar que en el Apertura 2023 y Clausura 2024, el cuadro azulcrema se quedó el liderato general, con lo que sumaron 75 puntos, producto de 22 victorias, tres derrotas y nueve empates.