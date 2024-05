Parece que la renovación en la Selección Mexicana por fin se va a dar: Guillermo Ochoa no será convocado a la Copa América por Jaime Lozano, noticia que ha sacudido al entorno nacional.

Eso le abriría la puerta a Luis Malagón, portero que vive un gran momento con el América y tendría su primera oportunidad de defender el marco del tricolor en un torneo oficial.

Lee también Guillermo Ochoa y Chucky Lozano no jugarán la Copa América con la Selección Mexicana

¿Memo Ochoa se negó a ser suplente?

Uno de los principales motivos por los que Jimmy Lozano no llamará a Paco Memo para la justa continental que se llevará a cabo en Estados Unidos a mediados de junio próximo es la inactividad con la Salernitana de la Serie A.

En los últimos dos meses, el portero mexicano apenas ha disputado un partido. El 21 de abril permitió dos goles ante la Fiorentina y previo a ese juego tuvo actividad en la derrota del equipo de Salerno el 9 de marzo ante Cagliari.

No obstante, David Faitelson reveló que la no convocatoria de Ochoa Magaña se debe más al hecho de que no estaba dispuesto a ser suplente en la Selección Mexicana, por lo que prefirió declinar su convocaría.

“Es evidente que a Guillermo Ochoa le dijeron que iba a ser suplente de Ángel Malagón. No quiso, no viene. Punto. Se termina una era en la portería de la selección mexicana…”, publicó en redes sociales.

Desde que anunció que no seguiría en el equipo del calcio, el portero mexicano dejó de jugar, incluso ni a la banca sale. Esta temporada, sumó su tercer descenso en Europa. Además, la afición ya no estaba contenta con los llamados de Ochoa, porque querían que diera paso a nuevas generaciones.