David Faitelson siempre ha sido relacionado con José Ramón Fernández, incluso se le considera su alumno favorito, ya que por muchos años trabajaron en la misma televisora y formaron una mancuerna polémica en los medios de comunicación.

Es por ello que muchos consideraron que David traicionó a Joserra cuando tomó la decisión de dejar ESPN para comenzar a trabajar en Televisa, empresa de la que siempre fue detractor y aseguró que nunca laboraría con ellos.

Lee también ¡Malas noticias en Chivas! Ya se sabe la gravedad de la lesión del Cone Brizuela

¿Cómo trataba Joserra a David Faitelson?

José Ramón Fernández no tiene un carácter fácil de sobrellevar, así lo confesó David Faitelon en una extensa charla con Yordi Rosado, donde aseguró que Joserra suele ser explosivo, hiriente y constantemente se metía con su físico.

“Hay maneras diferentes de aprender, hay gente que te dice ‘David, lo haces muy bien’. José Ramón era simple y tajante: ‘David, eres un pendejo’. Y a partir de eso tienes que aprender a desarrollar tu carrera y aprenderle”

“Él te denigraba, pateaba los botes, se enojaba terriblemente, se metía con tu físico, con tu persona, con todo, pero era una forma de aprender, uno tiene que acostumbrarse, hay diferentes maestros en la vida, con diferentes personalidades y yo dije yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar

“Ya cuando yo le decía ‘José Ramón, ya no me puede usted decir pendejo, ya soy una persona mayor, ya tengo tres hijas en la universidad, ya tengo una familia, tiene que entender que ya ese vínculo desapareció’. Él no lo entendía, le costaba mucho trabajo”, señaló.

¿Está agradecido con José Ramón Fernández?

Pese a que reconoció que no fue nada sencillo trabajar con él por muchos años, la realidad es que David Faitelson está muy agradecido por haberse encontrado en su camino a José Ramón Fernández, por todo el aprendizaje que le dejó.

“Dios me dio la oportunidad de estar junto a un gran periodista como lo es José Ramón, voy a aprovechar todo lo bueno que tiene este hombre, que también tiene lo malo como cualquier persona, pero yo voy a aprovechar lo bueno y realmente voy a tratar de aprender de él.

“Yo lo entiendo perfectamente a él, yo le estoy muy agradecido por todo lo que me brindó, pero también esta decisión de irme a Televisa fue una decisión de finalmente cortar el cordón umbilical que me unía a José Ramón y decir yo puedo trabajar sin José Ramón”, finalizó.