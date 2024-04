El sábado pasado, Henry Martín, luego de anotar desde los once pasos en el Estadio Olímpico ante los Pumas, entró en el selecto grupo de jugadores que alcanzaron los 100 goles con la playera del América.

De inmediato se abrió el debate sobre si el delantero yucateco ya debe ser considerado una leyenda del club, tomando en cuenta sus anotaciones, liderazgo y títulos que registra desde que llegó a la institución azulcrema en el Clausura 2018.

¿Faitelson demeritó a Henry Martín?

Henry Martín se ha consolidado como un emblema de las Águilas, ya que desde que aterrizó en el club, ha dejado todo para ser considerado una pieza clave del club. Sin embargo, pese al centenario de goles que registró ante los auriazules, para David Faitelson es sólo una estadística, debido a que la Bomba está muy lejos se las grandes leyendas del club azulcrema.

"Henry Martín no es leyenda, a veces hacer goles no alcanza para cumplir con todos los cometidos. Martín llegó el sábado a 100 goles con la camiseta del América, pero no es ni será leyenda del club, perdónenme... Henry lo ha hecho muy bien, sin embargo, la leyenda, es otra cosa.

"Su valía en los últimos tiempos es innegable, sin embargo, difícilmente podrá meterse a un círculo muy muy especial de futbolistas legendarios del América, se me ocurre, no sé, Reinoso, Enrique Borja, Zague, Cuauhtémoc", comentó en su programa Sin Censura.