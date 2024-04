La polémica y David Faitelson no pueden estar separados, en esta ocasión explotó contra Rafa Puente durante el programa Línea de 4.

El extécnico de Pumas aseguró que Faitelson hace “polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica”, frase que molestó al periodista y comenzó una pelea.

“Eso quién lo dicen, con todo respeto un pinche entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Fuente”, aseguró el ex de ESPN.

“No me puedes decir que hago show porque soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, agregó Faitelson.

Sarcásticamente Puente del Río le respondió, pero a la vez, lo volvió a atacar.

“Un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice”, aseguró Rafa.

A lo que Faitelson le reiteró que es un técnico que no destacará en el circuito.

“Yo también tengo los pantalones para decirte en la cara que tú no sirves como entrenador”, afirmó.

Antes de ir a la pausa, Rafa Puente señaló que “hay una palabra en tu vida que no te has encargado de llevar, congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra”.

