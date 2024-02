Hace unas semanas, saltó a la fama un pintoresco personaje que se convirtió en tendencia redes sociales, ya que inventó una porra al Club Universidad: Don Beto, que incluso se llegó a escuchar en el Estadio Olímpico.

Pero no pasó mucho tiempo para que lo que al principio fue felicidad, se tornó turbio para el creador del famoso: ‘CU, CU, Pumas’, ya que comenzaron a circular unos comentarios bastante subidos de tono que habría realizado en varias mujeres en sus fotografías.

¿Cómo de defendió Don Beto de las difamaciones?

Luego de que se filtraran los candentes comentarios que dedicaba a mujeres en sus fotografías que publicaban en redes sociales, Don Beto salió a defenderse en un video acompañado de su esposa y mamá, al asegurar que todo se trataba de una difamación.

Pero no fue suficiente, ya que los ataques continuaron. Es por eso que en su visita al programa ‘Desencajados’ el polémico personaje aprovechó para mandar un mensaje a sus críticos, a quienes les dijo que no han logrado afectarlo. Aunque admitió que al principio sí lo habían hecho.

"Es algo bastante incómodo en el sentido de que me pone en entredicho con mi esposa. Somos una pareja bastante madura, mi esposa es bastante inteligente. Lo platicamos, no sé cómo (ella) lo tome en realidad. Se me ha acercado... no tienes idea de la cantidad de gente con memes y diretes que han colgado. Ni siquiera tiene caso de pelar ese tipo de cosas.

"A final de cuentas, si tú te involucras, te enganchas con esas estupideces, te van a afectar, te vas a sentir mal y vas a tener problemas en la casa", señaló.

¿Comentarios afectaron a su esposa?

Por otra parte, la esposa de Don Beto, aseguró que todas las agresiones y memes si le causaron angustia, pero luego de una charla, lo superó.

“Sí me afectó muchísimo, pero lo platicamos, llegamos a un acuerdo y creo que ya estamos bastante maduros (para centrarnos en esta situación)", finalizó.