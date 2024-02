Don Beto se defendió luego de que filtraran sus candentes comentarios: 'Son fake news'

Las redes sociales se han encargado de darle sus cinco minutos de fama a muchas personas, una de ellas fue Don Beto, quien en días recientes fue tendencia en todas las plataformas debido a que innovadora porra de le dedicó a los Pumas.

El creador del "CU, CU, Pumas” fue de lo que todos hablaban, incluso su cántico ya se escucha en el Estadio Olímpico para alentar a los universitarios. Sin embargo, al aficionado de los felinos le duró poco su estrellato, debido a que se le involucró en una polémica.

¿Qué dijo Don Beto tras las acusaciones en su contra?

Luego de ganar relevancia en internet, aparecieron unos comentarios subidos de tono de Don Beto en varias fotos de mujeres en X (Twitter), por lo que comenzaron a cancelar al pintoresco personaje. No obstante, el seguidor auriazul se defendió y aseguró que todo lo que se dice de él es totalmente falso.

“Me siento bastante sorprendido por una serie de fake news que están publicando, soy un hombre que tiene pareja, enfrente de mí está mi mamá. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia. Frente a mis esposa, les digo que es una vergüenza, es terrible, les digo que no es cierto”, comentó.