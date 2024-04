El equipo que formó Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, se ha consolidado como el consentido de los espectadores, ya que usualmente arrasan en cuanto a rating se refiere.

Sin embargo, pese a que TV Azteca puede presumir que Televisa no se le ha podido acercar a sus narradores la realidad es que fuera del futbol en el Ajusco han perdido mucho terreno, al grado de que ya no transmiten deportes como futbol americano (sólo el Super Bowl) o Juegos Olímpicos.

Lee también ¡Bombazo! Televisa confirmó el 'regreso' de uno de sus principales aliados a la empresa

¿Qué dijo Enrique Garay e TV Azteca?

Pese a que por casi dos décadas se convirtió en una de las principales caras de Azteca Deportes, en 2015 más de uno quedó sorprendido con la noticia de que Enrique Garay saldría de la empresa.

Desde ese momento, el experto en NFL, tenis entre otras disciplinas, ha batallado para colocarse de nuevo en los medios de comunicación, aunque ha incursionado en las redes sociales, donde sigue ligado a los deportes.

Durante una charla que tuvo en el canal Futvox, Quique no se guardó nada y comenzó a criticar a su exempresa, señalando que se quedó muy atrás de la competencia, debido a que dejaron de cubrir grandes eventos, que lamentablemente para él, eran de los que estaba encargado de narrar.

“A (TV) Azteca le tengo mucho cariño, pero al mismo tiempo no tienen un proyecto hoy que suene atractivo. No tienen NFL, NBA, Olímpicos ni tenis, yo les digo que parece como si me hubieran atacado a mí directo, (porque) todo lo que yo hacía se acabó, me quitaron todo", comentó.

Enrique Garay exhibe a TV Azteca. pic.twitter.com/4kpOv6arUN — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) April 5, 2024

¿Por qué salió de TV Azteca?

Luego de que se quedaran sin los derechos de varios deportes que transmitía TV Azteca, en 2015 hubo un recorte de personal en la televisara del Ajusco, donde no sólo salió Enrique Garay, también fueron despedidos talentos como Emilio Fernando Alonso y Juan Carlos Vázquez.