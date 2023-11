Esta es la cantidad de dinero que gasto Antonella Rocuzzo en regalos para sus hijos con Leo Messi

Mientras Messi se encuentra en su país natal entrenando con la Selección Argentina, Antonella Roccuzzo ha deslumbrado a propios y extraños con una jornada de compras en un exclusivo shopping de Florida, despertando la curiosidad sobre los detalles de su gasto millonario.

Antonella Roccuzzo fue de compras y gastó una millonaria suma. Fuente: X @ShowmundialShow

Antonela Roccuzzo está cada vez más presente en la escena pública. A través de sus publicaciones en las redes se la ve disfrutando de su nueva vida en Miami, donde participa de varios eventos sociales. Además, se sigue enfocándo en la moda y está consolidando su imagen como influencer.

Más allá de ser la esposa de Lionel Messi, su delicadeza y humildad llevaron a la influencer a la más alta estima. Por eso, cada vez que se sabe algo de ella sus fans enloquecen. En las últimas horas Antonella Roccuzzo, fue captada por las cámaras en una juguetería exclusiva en Boca Ratón, paseando junto a sus hijos y hermana.

Lejos de optar por compras por Internet, la rosarina prefirió una experiencia personalizada. Según detallaron, Antonella Roccuzzo no escatimó en gastos y compró varios regalos para Thiago, Mateo y Ciro, en una exclusiva juguetería. Aunque no se revelaron detalles específicos de la compra, gastó 1500 dólares.

En las fotos se la veía a Antonella Roccuzzo luciendo un conjunto deportivo negro con detalles en blanco y una riñonera de una marca de lujo. Este paso de la empresaria por el shopping mientras Messi está en Argentina no solo resalta su estilo distintivo sino que también añade un toque de intriga y sofisticación a la vida cotidiana de esta pareja icónica.

¿Separados?

En las últimas horas se instaló un fuerte rumor sobre una supuesta crisis que estarían atravesando Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Esto surgió luego de que una usuaria de TikTok analizará una imagen de la pareja, en la cual se los ve más distantes.Sin embargo, el runrún sobre la noticia llegó hasta los principales medios de Argentina, los cuales desmintieron la separación asegurando que la pareja está en perfectas condiciones. "Una chica de TikTok dijo que Messi y Antonela están en crisis. Fui a la fuente, chequeé, pregunté y me dijeron que no. Lo desmienten rotundamente. Aparte, me decían que Antonela estaba encerrada y eso es cualquiera", afirmó una periodista.