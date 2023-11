Messi, quien viene de ganar su octavo Balón de Oro, arribó a Buenos Aires y nuevamente causó una revolución. La Selección Argentina se prepara para lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, ante dos rivales durísimos, Uruguay y Brasil.

Messi llegó a la Argentina con una llamativa remera. Fuente: Instagram @leomessi

Sin embargo, lo más llamativo de la llegada del futbolista a su país natal fue la prenda que utilizó: una remera de más de medio millón de pesos.

Leer más: ¿Cómo es Krù esports y cuánto dinero ganarán Leo Messi y Sergio Agüero?

Fiel a su estilo, Messi impactó a sus fanáticos con su look casual para comenzar los entrenamientos. Desde su arribo en su avión privado hasta el predio de Ezeiza, llevó puesta una remera negra de la marca Palm Angels con la leyenda: “In the name of Palm Angels”, que se puede comprar en el sitio oficial de la marca por un valor de 601 dólares.

Messi llegó a la Argentina con una llamativa remera. Fuente: Instagram @palmangels

Además, el astro argentino la combinó con unos jeans a tono y unas simples zapatillas blancas. Como deberá estar varios días junto al seleccionado y fuera de su casa, se lo vio a Messi llegar con una sola valija blanca. Acompañado de su asistente personal, el español Pepe Costa.

Leer más: ¿A qué huele y cuánto cuesta el perfume que usa Leo Messi?

Ya en el edificio del predio, Messi posteó en su cuenta personal de Instagram una imagen con una agradable descripción que llenó de ilusión a los fieles futboleros argentinos: “feliz de volver siempre”.

Messi llegó a la Argentina con una llamativa remera. Fuente: Instagram @leomessi

Argentina se enfrentará a Uruguay el próximo jueves desde las 21:00 horas en la Bombonera por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un certamen en el que muchos sueñan con que tenga la presencia de Lionel Messi, que se puso en duda y que según Nicolás Tagliafico el esposo de Antonella Roccuzzo lo jugará si la celeste y blanca gana la Copa América del año que viene. “Si conseguimos la Copa América, estoy convencido de que será un anzuelo para lograr la continuidad de Leo”, señaló.

Con un puntaje ideal en la tabla, el otro duelo clave de Messi será ante Brasil. El segundo encuentro será el próximo martes 21 de noviembre, en Río de Janeiro. Ese día, el equipo de Lionel Scaloni se verá las caras contra su clásico rival en el estadio Maracaná.