La Final entre Pachuca y Columbus Crew está a la vuelta de la esquina, donde no sólo se jugarán el título de la Concacaf Champions Cup, además el ganador tendrá el privilegio de obtener su boleto al Mundial de Clubes de 2025.

Sin embargo, parece que hay malas noticias de cara al choque entre el equipo de la Liga MX y MLS, ya que los aficionados podrían tener muchos problemas para sintonizar la transmisión del encuentro del próximo sábado 1 de junio en el Estadio Hidalgo.

¿Fox Sports perderá derechos de transmisión de Concacaf?

La pandemia del Covid-19 de a poco se fue quedando atrás, no asís sus repercusiones, ya que no hubo sector que se salvara de los problemas económicos que generó.

Y Fox Sports es el claro ejemplo de ello, porque se sabe que la empresa ha tenido muchos problemas de solvencia, por lo que se ha ido rezagando en la competencia para sus transmisiones.

Hace unas semanas se infirmó que la televisora de paga perdería a Atlas y Santos femenil, debido a que tuvieron muchos problemas para pagarles lo que sus respectivos contratos señalaban.

Y la cosa no para ahí, porque ahora se sabe que la cadena no ha pagada a cabalidad los derechos de transmisión de la Concacaf Champions Cup, por lo que corre riesgo que no puedan transmitir la Final entre Pachuca y Columbus Crew, según información de portal Récord.

Es por ello que en Concacaf ya se estarán previniendo que dichas liquidaciones no llegarán, por lo que Fox Sports no podrá transmitir la Gran Final y esta se podría ver sólo por el canal de YouTube de la confederación.