Despiden a analista luego de hacer comentario racista en transmisión de la Champions League

Con las redes sociales en todo su esplendor, es casi imposible que un resbalón o pifia en la televisión pase desapercibida, ya que de inmediato toma mucha relevancia en internet y se convierte en tendencia.

Y en días recientes sucedió en dos transmisiones de futbol, donde dos analistas de la Champions League lanzaron un par comentarios que no agradaron nada a los espectadores, por lo que fueron tachados de racistas.

¿Germán Burgos perdió su trabajo por comentario racista?

Uno de lo que lanzó un comentario más que polémico fue Germán Burgos, quien era analista de la cadena española Movistar Plus+ y en la previa del PSG ante Barcelona, las cámaras enfocaron a Lamine Yamal quien estaba dominando el balón, por que recibió halagos de Susana Guasch.

No obstante, el exportero tuvo la ocurrencia de decir: "Ojo que si no le va bien termina en un semáforo... Y sí, es la vida. El futbol es como la vida. Es lo que sabe hacer". De inmediato en redes sociales lo tacharon de racista.

Horas después de que sus dichos se hicieron tendencia, la televisora ibérica tomó la determinación de remover al argentino de su cargo como comentarista: “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+, la plataforma pide disculpas públicamente. Condenamos cualquier tipo de discriminación y no permitiremos este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse", señalaron en un comunicado.

¿Cómo se defendió el Mono Burgos?

Por su parte, Germán Burgos en todo momento se trató de defender y aseguró que en ningún momento fue su intención ofender al joven jugador del Barcelona, ya que sólo estaba hablando de futbol.

"Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de futbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metes en problemas. En estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos", aseveró.