El jugador de las Águilas del América, Israel Reyes parece que no la ha pasado muy bien, en esta ocasión no se trata de un partido de futbol, sino de una visita a un restaurante japonés, en el cual le sirvieron un platillo el cual no supo comer con los palillos que le dieron.

¿Qué le paso a Israel Reyes?

El americanista se convirtió en tendencia en Tik Tok, pues Reyes hace varios intentos por levantar el alimento con los palillos y no puede, al final el jugador se desespera y decide tomarlo con las manos, mientras sus acompañantes no se percataron del momento.

En el video el canterano del Atlas colgó un texto que dice; “Cuando me llevan a un restaurante fresa”.

Reyes no jugó en la derrota contra el Puebla de la fecha 5 del Apertura de la Liga MX, partido que se disputó en la cancha del Estadio Azul.