Luego de que se diera a conocer el fallecimiento del entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, quien dirigió a la Selección Mexicana y murió a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas; el periodista David Medrano, compartió una 'picante' anécdota sobre el exentrenador.

El comentarista de Azteca Deportes relató cómo, al llegar al Hotel JW Marriott, en Polanco, Eriksson causó una impresión notable por su elegancia.

“El viejo (Sven-Göran Eriksson) llego al hotel JW Marriott en Polanco, pin... hotelazo, ahí lo hospedaron. Era un 'Dandy', nunca veías al viejo desaliñado, siempre con traje o con ropa de vestir, pero siempre muy 'padrote', con los 'Ferragamo', con el saquito de 'Ermenegildo'”, inició David Medrano con su relato.

¿De qué trata la anécdota de Eriksson a su llegada a México?

De acuerdo con la plática del reportero de la televisora del Ajusco, en una ocasión, mientras estaba en el bar del hotel, Eriksson quedó cautivado por una cantante panameña muy atractiva, lo cual desencadenó una anécdota bastante curiosa.

“En ese restaurante cantaba en el bar una panameña de 'muy buenos quesos'. El viejo la enganchó ¿Cómo le hizo? no sé. Y un día el viejo -profe, me diste permiso para contarla- a Paco Ramírez, que era su asistente, le dice: ‘Paco venga, por favor; vaya y tráigame dos botellas de vino’. El viejo, que no conocía la moneda mexicana, había cambiado unos dólares, y le dio a Paco así (un puño de billetes)”, continuó Medrano con la historia.

De acuerdo con el relato, la suma que Eriksson le dio a su auxiliar fue de aproximadamente 80 mil pesos, una cifra mucho mayor a la necesaria para cubrir el costo de las botellas de vino.

“Y baja Paco, (le preguntamos) ¿A dónde vas, cabrón? con un puño así (de dinero). No les exagero, pero eran como 80 mil pesos. 'El viejo me encargo dos botellas de vino' (respondió Ramírez). Baja al rato (con otro puño de billetes, diciendo:) 'pues que eran para el mandadero', ¿Cómo? Fácil, se llevó como 60 mil pesos de propina el profe Ramírez”, platicó entre risas el comentarista.