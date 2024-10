Ante la ausencia de goles por parte de la Selección Mexicana de Futbol, Jared Borgetti, mencionó que es momento de que recurrir a los elementos que ya han tenido un paso por el TRI, destacando que Javier Aguirre le tendría que dar la oportunidad al vigente y máximo anotador del equipo nacional que es Javier Chicharito Hernández.

¿Qué dijo Jared Borgetti de Javier Hernández?

Borgetti quien también fue goleador con la Selección Mexicana, declaró en entrevista para TUDN que, si Javier Aguirre quiere seguir conociendo jugadores, es válido pensar en llamar a Chicharito Hernández para las siguientes convocatorias.

Javier 'Chicharito' Hernández, jugador de Chivas - Foto: Imago7

“No tenemos jugadores que midan 1.90, si hay jugadores, pero es contado, no tenemos jugadores rapidísimos, que digas wow no tenemos 10, no tenemos un pensante como Cuauhtémoc Blanco, la gente pide que, si vas a perder, que sea con actitud en la cancha y futbol no tenemos. Lo podemos llegar a tener somos un tipo de jugador que se adapta, no fácil, pero si cuando mejora se adapta a una idea de futbol que nos convenga y que podamos repetir”.

El Zorro de Culiacancito mencionó que no es momento de menospreciar todas las opciones que México tiene en la delantera, refiriéndose a Javier Hernández; “ningún nueve tiene el olfato de Javier Hernández, son mejores jugadores que él, más completos, pero de ellos tiene el olfato goleador. Santi Giménez es más parecido a Raúl, es de buena estatura buena condición con los pies, diferentes a Henry Martín que es más de área, sabe botarse, Henry es mejor que ellos dos a pesar de que no es muy alto”, comentó.

Foto: Archivo El Universal/Daniel Cárdenas

Por otra parte, Borgetti destacó que contar con un elemento como Chicharito enriquece las opciones en el ataque para la Selección Mexicana; “no somos un tipo de personas intimidante, fastidiosas, no provocamos, si te das cuenta no somos ni marrulleros, tratamos de cumplir con todas las normas que se tienen que hacer, si no tenemos una idea clara de lo que queremos”.