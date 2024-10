Raúl Jiménez está atravesando un gran momento con la Selección Mexicana y con el Fulham de la Premier League. Para muestra el golazo que le hizo a Estados Unidos y la asistencia que le dio al Chino Huerta para el 2-0 final en Guadalajara.

Desde hace un tiempo, el Tricolor estaba sufriendo mucho para encontrar un delantero letal, ya que Henry Martín y Santiago Giménez habían quedado a deber. Y Javier Aguirre lo encontró en Raúl, quien se perfila para ser su hombre importante en la delantera nacional.

¿Qué dijo Sergio Dipp de Raúl Jiménez?

La afición mexicana está eufórica por el momento que atraviesa Raúl Jiménez, siendo uno de los líderes de la Selección Mexicana del Vasco Aguirre, lo que hace pensar que de cara al Mundial 2026, de seguir con ese nivel, será su delantero titular.

No obstante, no todos echan las campanas al vuelo por el presente del canterano del América. Sergio Dipp, comentarista de ESPN, aplaudió lo mostrado por el Lobo de Tepeji, aunque dejó claro que sólo le costaron 11 años volver a destacar en el Tricolor.

Sergio Dipp y Chicharito Hernández son muy amigos y suelen echárselo en cara al comentarista de ESPN. Foto: Especial

El amigo de Chicharito Hernández demeritó lo que ha mostrado Raúl Jiménez hasta el momento, debido a que desde su punto de vista, desde que marcó el gol de chilena ante panamá en la Eliminatoria de Concacaf rumbo a Brasil 2014, no había nada por destacar para el atacante nacional.

"Espero que no pasen 11 años más, porque desde la chilena contra Panamá, en el 2013 en el Estadio Azteca, no había nada memorable de Raúl Jiménez con Selección (Mexicana). 11 años no pueden volver a pasar, pasando desapercibido en Selección", señaló el comentarista de ESPN.

Sin embargo, para su compañero Dionisio Estrada, ese comentario de Sergio Dipp tenía un trasfondo que involucraba al Chicharito, debido a que de alguna manera hace menos a Jiménez para enaltecer a su amigo, a quien a pedido en más de una ocasión su regreso a Selección Mexicana.

“Yo lo que te critico es que tú dijiste ‘gran partido de Raúl Jiménez, se dice y no pasa nada’. Con esa expresión estás justificándote de que ‘Ay Chicharito, Chicharito’”, comentó Estrada, generando la molestia de Sergio Dipp.