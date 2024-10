Fernando Gago salió de la peor forma de Chivas, ya que lo hizo catalogado como mentiroso y como un entrenador nada comprometido, ya que en cuanto le ofrecieron dirigir a Boca Juniors, dejó tirado el proyecto del Guadalajara para regresar a su país.

No obstante, pese a que el estratega ya está en Buenos Aires, Argentina, la polémica en México sigue alrededor de él. Todo debido a que la dueña de la casa que rentó el sudamericano en Guadalajara, denunció en redes sociales las deplorables condiciones en las que dejaron la vivienda.

Lee también Revelan más pruebas de cómo destruyó Fernando Gago la casa que rentaba en Guadalajara

¿Qué dijo la pareja de Fernando Gago?

Luego del video que publicó en redes sociales, donde mostraba las pésimas condiciones en las que dejó la casa Fernando Gago que habitó en México, su pareja Verónica Laffitte decidió romper el silencio desde Argentina.

Y es que las acusaciones eran bastante serias, ya que lo acusan de tener sucia la alberca, y paredes y sillones de la estancia inservibles, todo debido a los orines y heces de los tres perros que tenían en el lugar.

Lo peor de todo, es que la casera demostró que se robaron los aires acondicionados de las habitaciones, situación que le acarreó a Gago infinidad de insultos, críticas y hasta memes.

La noticia tuvo tal impacto que la pareja de Fernando Gago decidió hablar para la prensa de su país. El comunicador Juan Etchegoyen fue el encargado de compartir las declaraciones que le dio la novia del entrenador de Boca Juniors.

Orina y excremento de los tres perros de Fernando Gago dañaron el tapiz de la casa que rentaban en México. Foto: Especial

“La mujer que le alquiló la casa a Gago en México ha filtrado toda una situación, una puesta en escena que la verdad no tiene ningún sentido y acabo de hablar con la mujer de Fernando, Verónica, que después de todo lo que ha salido en portales de México y la Argentina, ha tomado la decisión de hablar.

“Ella (Verónica Laffitte) decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice ‘Esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales’. Eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira, sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales”, comentó Etchegoyen.

¿Dueña de la casa mostró más evidencia?

Pese a que la pareja de Fernando Gago, Verónica Laffitte negó que destruyeron la casa que rentaron en Guadalajara y hasta amenazaron con demandar a la dueña, en redes sociales salió más evidencia de cómo estaba la vivienda antes de llegar y cómo la dejaron cuando se fueron a Argentina.