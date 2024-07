Después de varios años como parte del equipo de comentaristas deportivos de TV Azteca, el exportero mexicano Jorge Campos ha anunciado que su tiempo en la televisora del Ajusco está llegando a su final.

Lee también Filtran imagen explícita de la cuenta de Lorena Cid en plena intimidad con Lalo Trelles

Reconocido tanto por su trayectoria en las canchas del balompié mexicano e internaiconal como por su carisma inigualable, Campos se ha ganado el cariño de la afición gracias a su participación frente a los micrófonos junto a personajes como Christian Martinoli, Luis Roberto Alves 'Zague' y Luis García.

Durante su estancia en TV Azteca, el apodado 'Brody' no sólo ha ofrecido análisis y comentarios sobre el futbol nacional y de otras latitudes, sino que también ha mantenido viva la llama de su personalidad, haciendo las transmisiones entretenidas y hasta divertidas para los espectadores.

¿Cuáles son los planes que tiene en mente Jorge Campos para su futuro?

Ahora, el excancerbero ha revelado que tiene otros planes en mente para su carrera profesional.

En una reciente entrevista para el Diario Récord, Campos compartió que su retiro como analista deportivo está muy próximo y que está considerando regresar al mundo del futbol, pero esta vez desde el banquillo.

"La verdad estoy muy cómodo (en Azteca Deportes) porque nada más hago 37 comentarios (risas); tuve la ilusión, me preparé, estuve de auxiliar de (Ricardo) La Volpe y sí me gusta. Estoy más cerca de eso (ser auxiliar o técnico) que seguir unos cinco años más en la televisión", manifestó el exportero de los Pumas, Atlante, LA Galaxy, entre otros.

Jorge Campos, junto a Christian Martinoli, Zague, Luis García y Francisco Chacón. FOTO: Especial

El exjugador no descarta la posibilidad de integrarse como auxiliar técnico o incluso como entrenador en algún equipo del futbol mexicano en un futuro cercano, entre ellos los Pumas.

"No sé, no me han dicho nada, en tres años quizá vengo a Pumas", expresó, dejando abierta la puerta a una posible conexión con el equipo universitario.

Dueño de un estilo único

Campos, quien brilló con luz propia defendiendo los colores de Pumas y de la Selección Mexicana, ha dejado una marca indeleble tanto dentro como fuera del campo. Su estilo innovador como portero, sus estrafalarios uniformes y su personalidad vibrante lo convirtieron en un ícono del futbol mexicano y en un querido referente para generaciones de aficionados.