Hace unas semanas, Lorena Cid, esposa de Eduardo Trelles, sacudió las redes sociales y se volvió de inmediato tendencia debido a que anunció que iba a complacer a sus seguidores al comenzar su incursión en la famosa plataforma de OnlyFans.

El revuelo incrementó más cuando el excomentarista de Televisa, la apoyó abiertamente, por lo que muchos aplaudieron el hecho de que Lalo apoya a su pareja. Por otra parte, no faltaron las críticas en su contra.

¿Se filtró imagen de Lalo Trelles tendiendo intimidad con Lorena Cid?

En los últimos días se supo poco de Lalo Trelles y su pareja, Lorena Cid, debido a que estuvieron enfocados en un viaje que realizaron por diversos puntos de Europa, presumiéndolo en redes sociales.

No obstante, parece que ambos regresaron con todo, ya que una vez más se hicieron virales en las diversas plataformas. Y no es para menos, debido a que parece que el excomentarista no sólo apoya a su esposa, además también será parte del contenido que comparte en la famosa red social azul.

Y es que en redes sociales filtraron una imagen bastante explícita, donde aparece Lorena Cid tendiendo intimidad con su pareja con el mensaje “Mi comida de hoy”. Cabe destacar que un día antes, la también comentarista señaló que estaba a punto de compartir un contenido bastante candente.

Pese a la filtración, de momento ninguno de los dos ha utilizado sus respectivas cuentas para negar o afirmar que efectivamente, las personas que aparecen en la imagen son ellos.

Parece que Lalo Trelles no sólo apoya a su esposa Lorena Cid en su incursión en OnlyFans, además será parte del contenido que ofrece. Foto: Especial

¿Cómo reaccionó Lorena Cid a la filtración?

Pese a que no ha realizado una postura oficial ante la supuesta filtración de la candente imagen donde aparece en la intimidad con Eduardo Trelles, Lorena Cid parece que lanzó una indirecta en una historia de Instagram, donde criticaría la doble moral de la gente de la señala.

"La gente que juzga, como que crucifica a los demás y es más pecadora", posteó.