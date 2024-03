Es bien sabido que la relación entre Jorge Pietrasanta y Javier Alarcón no ha sido la mejor, incluso desde que ambos trabajaban en Televisa Deportes.

Ahora, con la llegada de Alarcón a ESPN, ambos comentaristas han vivido varios momentos de tensión en las pantallas del Líder Mundial.

El más reciente enfrentamiento tuvo lugar en la mesa de Futbol Picante, cuando ‘Pietra’ aseguró que el ‘Vasco’ Aguirre era el mejor entrenador mexicano de la historia.

Dicha opinión no fue respaldada por Javier Alarcón, quien con un comentario sarcástico mostró su desacuerdo; mencionó que estaban "chupando tranquilos" cuando la discusión subió de tono.

Pietrasanta no se quedó de brazos cruzados y respondió señalando que estaban en ESPN y no en La Jugada de TUDN. “Acá hay polémica, no estás en La Jugada, caramba”.

Incluso, Ricardo Peláez tuvo que hacerla de mediador para calmar los ánimos.

