En la Copa Oro pasada, Christian Martinoli y Jorge Pietrasanta protagonizaron una pelea tanto en las transmisiones de televisión como en redes sociales, donde el comentarista de ESPN sacó la peor parte.

Es una realidad que el cronistra de TV Azteca es el consentido de los aficionados al futbol nacional por sus ocurrencias junto a su equipo durante sus narraciones, por lo que de inmediato comenzaron a atacar a Pietrasanta.

Lee también Renace la Guerra Fría entre Televisa y TV Azteca: TUDN se reinventa con Faitelson ante Martinoli

¿Qué dijo Pietrasanta de Martinoli?

Hace unos días, Christian Martinoli reveló en redes sociales que la FMF no dejó que Jaime Lozano acudiera a TV Azteca para una entrevista, lo que abrió un gran debate. No obstante, Jorge Pietrasanta vio una oportunidad para burlarse del comentarista, a quien no dudó en tachar de “llorón”.

“¡Le tiró con todo a un DT, luego lo quiero entrevistar, la entrevista no se puede dar y lloró! ¿Cómo se llamó el acto? Porque la obra aún no termina, falta muuucho”, publicó en redes.

Le tiro con todo a un DT, luego lo quiero entrevistar, la entrevista no se puede dar y lloro!

Cómo se llamó el acto? Porque la obra aún no termina, falta muuucho.

🤓😉 — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) November 15, 2023

¿Qué reacciones generó Jorge Pietrasanta?

Una vez más, el comentario de Jorge Pietrasanta no agradó mucho a los seguidores de Christian Martinoli, ya que de inmediato comenzaron a tirarle en redes, recordando la batalla de dimes y diretes que vivieron a mediados de años.

“Y tú qué me caías medio bien, ahora si ya caíste de mi gracia. Muertote!! Mil veces”; “El típico wey que no existe, infumable, mediocre que ocupa colgarse de algo o alguien para que lo volteen a ver. Ya wey, ya te vimos”; “La traes bien atorada”,